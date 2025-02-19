Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлену карту Deep State. Аналітики оновили свою мапу вдень 19 лютого.
Дивіться також Понад 150 боєзіткнень за добу, пів сотні атак на Покровському напрямку: карта фронту 19 лютого
Де просунулися росіяни
Як зазначається, Сили оборони відкинули ворога біля Малинівки.
ЗСУ відкинули окупантів біля Малинівки: дивіться на карті
Ворог окупував Дачне, Зеленівку, а також просунувся біля Костянтинополя, Новосілки, Кліщіївки, Баранівки, в Новоочеретуватому, Андріївці та Піщаному,
– ідеться в повідомленні.
Також DeepState повідомив, що завдяки діям 6 БСП 12 БрСпП "Азов" окупантів було відкинуто від траси Покровськ-Костянтинівка, але офіційної інформації наразі немає.
Ворок окупував Дачне: дивіться на карті
Противник окупував Зеленівку: дивіться на карті
Агресор просунувся біля Костянтинополя: дивіться на карті
Ворожі сили просунулися біля Новосілки: дивіться на карті
Окупанти просунулися поблизу Кліщіївки: дивіться на карті
Загарбники просунулися біля Баранівки: дивіться на карті
Війська країни-агресорки просунулися в Новоочеретуватому: дивіться на карті
збройні сили Росії просунулися в Андріївці: дивіться на карті
Російські вояки просунулися в Піщаному: дивіться на карті