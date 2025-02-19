Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновленную карту Deep State. Аналитики обновили свою карту днем 19 февраля.

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Где продвинулись россияне

Как отмечается, Силы обороны отбросили врага возле Малиновки.

ВСУ отбросили оккупантов возле Малиновки: смотрите на карте

Враг оккупировал Дачное, Зеленовку, а также продвинулся возле Константинополя, Новоселки, Клещеевки, Барановки, в Новоочеретоватом, Андреевке и Песчаном,

– говорится в сообщении.

Также DeepState сообщил, что благодаря действиям 6 БСП 12 БрСпП "Азов" оккупанты были отброшены от трассы Покровск-Константиновка, но официальной информации пока нет.

Ворок оккупировал Дачное: смотрите на карте

Противник оккупировал Зеленовку: смотрите на карте

Агрессор продвинулся возле Константинополя: смотрите на карте

Вражеские силы продвинулись возле Новоселки: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись вблизи Клещеевки: смотрите на карте

Захватчики продвинулись возле Барановки: смотрите на карте

Войска страны-агрессора продвинулись в Новоочеретоватом: смотрите на карте

вооруженные силы России продвинулись в Андреевке: смотрите на карте

Российские военные продвинулись в Песчаном: смотрите на карте