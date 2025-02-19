Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновленную карту Deep State. Аналитики обновили свою карту днем 19 февраля.
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Где продвинулись россияне
Как отмечается, Силы обороны отбросили врага возле Малиновки.
ВСУ отбросили оккупантов возле Малиновки: смотрите на карте
Враг оккупировал Дачное, Зеленовку, а также продвинулся возле Константинополя, Новоселки, Клещеевки, Барановки, в Новоочеретоватом, Андреевке и Песчаном,
– говорится в сообщении.
Также DeepState сообщил, что благодаря действиям 6 БСП 12 БрСпП "Азов" оккупанты были отброшены от трассы Покровск-Константиновка, но официальной информации пока нет.
Ворок оккупировал Дачное: смотрите на карте
Противник оккупировал Зеленовку: смотрите на карте
Агрессор продвинулся возле Константинополя: смотрите на карте
Вражеские силы продвинулись возле Новоселки: смотрите на карте
Оккупанты продвинулись вблизи Клещеевки: смотрите на карте
Захватчики продвинулись возле Барановки: смотрите на карте
Войска страны-агрессора продвинулись в Новоочеретоватом: смотрите на карте
вооруженные силы России продвинулись в Андреевке: смотрите на карте
Российские военные продвинулись в Песчаном: смотрите на карте