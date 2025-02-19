Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении за прошедшие сутки ВСУ успешно отбили 2 атаки противника в направлениях населенных пунктов Малая Шапковка и Тополя.

На Купянском направлении вчера состоялось 16 боевых столкновений вблизи Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении наши защитники остановили 12 атак противника. Основные усилия враг сосредотачивал в районах населенных пунктов Копанки, Макеевка, Новолюбовка и Ямполовка.

На Северском направлении вблизи населенных пунктов Белогоровка, Григорьевка и Верхнекаменское, Силы обороны успешно отбили четыре вражеские атаки.

Три попытки оккупантов продвинуться вперед вблизи Васюковки и в направлении Александро-Шультино остановили украинские воины на Краматорском направлении.

На Торецком направлении противник 18 раз пытался продвинуться вперед в районах Крымского, Дилиевки, Торецка и Щербиновки.

Ситуация на Торецком направлении: смотрите на карте

Пятьдесят атак отбили наши защитники за прошедшие сутки на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Малиновка, Луч, Песчаное, Котлиное, Надиевка, Котляровка, Новоалександровка, Запорожье, Алексеевка, Новоторецкое, Андреевка, Дачное, Шевченко и Улаклы.

На Покровском направлении ВСУ отбили 50 атак: смотрите на карте

ВСУ продолжают сдерживать врага на Новопавловском направлении. В районе Раздольного и в направлениях Константинополя и Бурлацкого оккупанты 17 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Гуляйпольском направлении агрессор 14 раз предпринимал попытки продвинуться вперед в районах Новоселки и Новополя.

На Ореховском направлении вражеские силы совершили 6 штурмов позиций наших войск в районах Новоандреевки, Степного и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг активных действий за прошедшие сутки не проводил.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где россияне за прошедшие сутки провели десять штурмов позиций украинских подразделений, нанесли 35 авиаударов, сбросив 44 КАБ, и осуществили 502 обстрелов по позициям украинских подразделений и населенных пунктах, в частности четыре – из реактивных систем залпового огня.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.