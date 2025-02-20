Больше всего боев в течение суток было на четырех ключевых направлениях – Покровском, Курском, Торецком, Новопавловском. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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Какая ситуация на фронте 20 февраля
На Харьковском направлении враг 5 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в сторону Западного.
На Купянском направлении произошло 4 атаки захватчиков неподалеку Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз вблизи Балки Журавки, Ямполовки, Колодязов, Макеевки и в направлении Григорьевки.
Россияне атакуют в сторону Ямполовки: смотрите на карте
На Северском направлении враг предпринял попытку идти вперед в районе Верхнекаменского.
На Краматорском направлении оккупанты 4 раза атаковали в районах Часового Яра и Васюковки.
На Торецком направлении враг совершил 13 атак недалеко от населенных пунктов Озаряновка, Торецк и Леонидовка.
Враг давит на Торецк: смотрите на карте
На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Котлино, Надиевка, Андреевка и Улаклы.
Противник наступает в районе Андреевки: смотрите на карте
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 17 атак в направлениях Константинополя, Раздольного, Нового Комара и Привольного.
Новый Комар находится под штурмами: смотрите на карте
На Ореховском направлении оккупационные войска 9 раз шли вперед на позиции наших защитников в направлении Новоандреевки и в районах Малых Щербаков и Степного.
На Гуляйпольском і Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг активных наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Украинские защитники отбили 14 штурмовых действий захватчиков.
К слову, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1190 захватчиков. С начала вторжения враг потерял около 863580 человек, 10134 танков, 21112 боевых бронированных машин и другую технику.