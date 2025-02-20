Однак, ЗСУ також вдалося відновити свої позиції на одному із напрямків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Зміни на фронті станом на 20 лютого

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій вдень 20 лютого.

Згідно із їхніми даними, Сили оборони України відновили своє положення у Лисівці на Покровському напрямку.

ЗСУ відновили позиції біля Лисівки: дивіться на карті

Відомо також, що російська армія окупувала населений пункт Свердлікове у Курській області.

Росіяни зайняли Свердлікове: дивіться на карті

Також окупанти мають просування біля Дачного Покровського району, Зеленого Поля та Бурлацького Волноваського району.

Ворог просунувся біля Дачного: дивіться на карті

Росія має просування біля Зеленого Поля: дивіться на карті

Загарбники мають просування біля Бурлацького: дивіться на карті

Нагадаємо, що в ISW також підтвердили, що росіяни атакують ЗСУ в Курській області. Окрім, того вони просуваються біля Покровська.