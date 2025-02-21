Сейчас враг продвинулся возле Андреевки и Улаклов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какова ситуация в Донецкой области

21 февраля в сети также появились кадры, на которых россияне несут свой флаг в селе Новоочеретоватое в Донецкой области. Это подтверждает вражеское присутствие в населенном пункте, ситуация вокруг которого постоянно ухудшается.

Аналитики также сообщают, что в последнее время оккупанты усилили активность на Новопавловском направлении. В частности, из села Новый Комар штурмовые действия россиян направлены в сторону Новоочеретоватого и Днепроэнергии.

Кроме этого, 19 февраля в DeepState сообщили, что военные российской армии оккупировали Дачное и Зеленовку. А также продвинулись возле Константинополя, Новоселки, Клищеевки и Барановки.

Однако, Силы обороны продолжают давать мужественный отпор врагу. В частности, тогда им удалось отбросить оккупантов вблизи Малиновки.