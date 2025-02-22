Лише за минулу добу на фронті відбулося 90 бойових зіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону українських воїнів поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять російських атак. Сили оборони відбили штурмові дії противника неподалік Загризового.

На Лиманському напрямку росіяни атакували сім разів та намагалися вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Терни, Ямполівка та Колодязі.

Ситуація на напрямках фронту 22 лютого / Карти Генштабу

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у районі Васюківки.

На Торецькому напрямку ворог 13 разів атакував в районах Торецька, Кримського, Щербинівки та Диліївки.

Ворог атакує поблизу Торецька: ситуація на карті

На Покровському напрямку українські воїни зупинили 29 штурмових дій росіян у бік населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Піщане, Сергіївка, Андріївка, Улакли, Удачне, Надіївка та Молодецьке.

Росіяни штурмують Покровський напрямок: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку окупанти здійснили 5 атак в напрямках Костянтинополя та Бурлацького.

Окупанти атакують в напрямку Костянтинополя: ситуація на карті

На Оріхівському напрямку окупаційні війська тричі штурмували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Щербаки та П’ятихатки.

На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог не проводив активних дій.

На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань ворога.

У Курській області росіяни завдали 31 авіаудару, скинувши при цьому 43 КАБ. Окрім цього, здійснили 437 обстрілів, три із них з РСЗВ. Українським захисникам вдалося відбити 15 штурмових дій окупантів.