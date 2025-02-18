Покровський напрямок досі один із найгарячіших. На нього припадає понад третина усіх боєзіткнень на фронті, передає 24 Канал із посиланням на коментар речника оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері "Суспільне. Студія".

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Ворог намагається охопити Покровськ і "видихається"

За словами військового, загарбники й надалі пробують охопити Покровськ з кількох напрямків – зі сходу та заходу. Для противника це місто – ключ до окупації південної Донеччини. Тому він кинув усі сили саме сюди.

Водночас у ворожому війську під Покровськом почали проявлятися очевидні ознаки виснаження. Попри те, що росіяни мають велику перевагу у живій силі, вони "видихаються" і психологічно, і фізично.

На виснаження противника вплинуло те, що українським силам, врешті, вдалося налагодити ефективну оборону на взаємодії піхоти та дронів. Окупанти зіткнулися з опором, на який не сподівалися.

Трегубов каже, що подолати супротив українців росіяни намагаються, викидаючи перед собою велику кількість вибухівки, КАБів.

До слова, ворог намагається оточити українські підрозділи, які опинилися у "мішку" поблизу Дачного та Улаклів.