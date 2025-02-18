Згідно з останніми даними Deep State, ворог мав просування біля Улаклів, Бурлацького та Андріївки. За словами старшого офіцера відділення комунікації 37 ОБрМП Дениса Бобкова, Сили оборони перебувають під загрозою оточення поблизу Дачного і Улакли – населених пунктів на Покровському напрямку, передає 24 Канал із посиланням на ефір "Київ24".

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ЗСУ опинилися у "мішку" на Донеччині

Військовий розповів, що українські захисники опинилися у "мішку" біля Дачного і Улаклів. Росіяни намагаються оточити там наші підрозділи. Ворог атакує піхотними групами, а також використовує броньовану техніку.

Бобков уточнив, що керівництво і бригади, і оперативно-тактичного угруповування "Вугледар" розуміють можливість виникнення небезпечної ситуації. Аби цьому запобігти, ухвалюються відповідні рішення для вибиття окупантів з Дачного та Улаклів. Наразі це вдається робити успішно. Ворог не закріпився у цих селищах масово, а тому шанс його вибити доволі високий.

Нагадаємо, що раніше у ЗСУ повідомляли про спроби противника взяти у "мішок" Сіверськ. Військові розповіли, що росіяни тиснуть найбільше саме на тих ділянках, де їм вдається досягти якогось успіху.