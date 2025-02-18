Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця". Російські окупанти спробували продертися вперед до однієї з позицій Сил оборони України на Донеччині.

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Штурмова колона залишилась розбитою

Військові 5-го окремого загону Центру спеціального призначення НГУ "Омега" успішно відбили ворожу атаку. Вони зупинили колону ворога за допомогою мінометів.

Окупанти не змогли підібратися до оборонних укріплень українських військових. Кілька одиниць техніки вдалося знищити внаслідок точних ударів з мінометів.

Окупанти наближались до наших оборонних укріплень, але бійці влучними пострілами з мінометів зупинили їх. Невдалий штурм противника закінчився 3 знищеними одиницями техніки та ліквідованим особовим складом,

– йдеться у повідомленні.

Додамо, станом на 18 лютого Росія втратила більш ніж 861 тисячу особового складу. Також Сили оборони України знищили 10101 російський танк, 21075 бойових броньованих машин, 23275 артилерійських систем, 1285 РСЗВ тощо.

Як українські захисники відбили ворожу атаку на Донеччині: дивіться відео

Додамо, 16 лютого росіяни пішли в наступ танковою колоною на Курщині. При цьому вони навісили червоні прапори на військову техніку. Сили оборони України розбили ворожу колону.