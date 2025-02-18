Деталі передає 24 Канал з посиланням на аналіз BBC.

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Навіщо росіяни почепили червоні прапори на танки

За версією російського командування, це, вочевидь, повинно було мати психологічний ефект. Адже в уяві росіян вони воюють з "нацистами". Звісно, з українського боку це викликало тільки сміх і глузування.

Цікаво, що російські "воєнкори" теж не оцінили цей жест. Вони сказали, що "прапори Перемоги" (у Другій світовій війні) змусили почепити "навіжені діди", які погнали колону на мінні поля. І навіть не одразу повірили в це.

Фактчекінг. Червоні прапори на танках добре помітні на відео 47 бригади. Бійці указали, що замість "пабєди" вийшло традиційне мракобісся.

Невдалий штурм належить авторству елітної 155 бригади морпіхів, добряче пошарпаної в боях. Саме ці морпіхи постійно вчиняють воєнні злочини проти українців.

"Воєнкори" писали, що до того під Погребками на Курщині у схожу лобову атаку ішла 810 бригада. Окупанти з її складу теж відзначилися воєнними злочинами.

Ворог пішов у наступ понад 10 танками та ротою піхоти. Ба більше, командири доповіли, що шляхи не заміновані. Імовірно, вони рухалися двома хвилями із залученням північнокорейських військових, але це їм не допомогло.

Воєнні аналітики вбачають у цьому фіаско бронетехніки загалом, навіть із РЕБами та навареними решітками, адже дрони розібрали ворожі танки. А ще відзначають добру роботу інженерів і мінерів, які підготували позиції до оборони. Інженерні загородження були ефективними, а важкі безпілотники допомогли додатково замінувати підступи. Мінні трали росіян не змогли впоратися.

Додамо, що є й інша думка. Інститут RUSI писав, що часом дрони поступаються бронетехніці, хай яким парадоксальним це здається.

Утім, дехто звертає увагу, що ані росіяни, ані українці не можуть досягнути вирішальної переваги на полі бою. Авіація й артилерія вразливі, а поле бою контролюють цілодобово.