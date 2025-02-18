Согласно последним данным Deep State, враг имел продвижение возле Улаклов, Бурлацкого и Андреевки. По словам старшего офицера отделения коммуникации 37 ОБрМП Дениса Бобкова, Силы обороны находятся под угрозой окружения вблизи Дачного и Улакли – населенных пунктов на Покровском направлении, передает 24 Канал со ссылкой на эфир "Киев24".

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ВСУ оказались в "мешке" в Донецкой области

Военный рассказал, что украинские защитники оказались в "мешке" у Дачного и Улаклов. Россияне пытаются там окружить наши подразделения. Враг атакует пехотными группами, а также использует бронированную технику.

Бобков уточнил, что руководство и бригады, и оперативно-тактической группировки "Угледар" понимают возможность возникновения опасной ситуации. Чтобы это предотвратить, принимаются соответствующие решения для выбивания оккупантов из Дачного и Улаклов. Сейчас это удается делать успешно. Враг не закрепился в этих поселках массово, а потому шанс его выбить довольно высок.

Напомним, что ранее в ВСУ сообщали о попытках противника взять в "мешок" Северск. Военные рассказали, что россияне давят больше всего именно на тех участках, где им удается достичь какого-то успеха.