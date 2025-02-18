Покровское направление до сих пор одно из самых горячих. На него приходится более трети всех боестолкновений на фронте, передает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире "Суспільне. Студия".

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Враг пытается охватить Покровск и "выдыхается"

По словам военного, захватчики и в дальнейшем пытаются охватить Покровск с нескольких направлений – с востока и запада. Для противника этот город – ключ к оккупации южной Донетчины. Поэтому он бросил все силы именно сюда.

В то же время во вражеском войске под Покровском начали проявляться очевидные признаки истощения. Несмотря на то, что россияне имеют большое преимущество в живой силе, они "выдыхаются" и психологически, и физически.

На истощение противника повлияло то, что украинским силам, наконец, удалось наладить эффективную оборону на взаимодействии пехоты и дронов. Оккупанты столкнулись с сопротивлением, на которое не надеялись.

Трегубов говорит, что преодолеть сопротивление украинцев россияне пытаются, выбрасывая перед собой большое количество взрывчатки, КАБов.

К слову, враг пытается окружить украинские подразделения, которые оказались в "мешке" вблизи Дачного и Улаклов.