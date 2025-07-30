Российские солдаты ранее сняли видео из села Малиевка, где установили свой флаг. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение 31 отдельной механизированной бригады имени генерала-хорунжего Леонида Ступницкого.

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Как попытка захватить Малиевку для россиян провалилась?

26 июля в соцсети X появилось видео, на котором российские военные из 336-й отдельной бригады морской пехоты устанавливают свой флаг в Малиевке. Это стало основанием для пропагандистских медиа Кремля заявить о продвижении оккупантов на территории Днепропетровщины.

"Враг не оставляет попыток войти в Днепропетровскую область в зоне боевой ответственности 31 отдельной механизированной бригады. Однако попытка вражеского наступления захлебнулась. Через несколько часов после обнародования видео оккупантов уничтожили усилиями подразделений 31 ОМБр и смежных подразделений", – говорится в сообщении.

Бойцы 31-й бригады обнародовали видео, на котором зафиксировано уничтожение позиций противника и демонстрацию украинского флага на том же месте, где стоял российский флаг.

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