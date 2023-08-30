Рассказываем дальше, какова ситуация как в России, так и на временно оккупированном полуострове Крым. Ведь что в Рязани, что в Севастополе раздаются взрывы. Просто подают их под разными соусами.

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Что известно о взрывах

Говорят, что около 2:30 россияне зафиксировали попытку атаки дронами по России. Мол, над территорией Рязанской области удалось сбить украинский дрон.

Между тем, так называемый губернатор Севастополя Развожаев рассказал о ситуации в городе. Он утверждает, что в районе Севастопольской бухты работает ПВО. Мол, она отбивает атаки дронов с моря. По его словам, все силы и службы находятся в боевой готовности.

Очевидцы сняли в небе над Севастополем что-то непонятное: смотрите видео

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