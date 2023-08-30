Розповідаємо далі, яка ситуація як у Росії, так і на тимчасово окупованому півострові Крим. Адже що у Рязані, що у Севастополі лунають вибухи. Просто подають їх під різними соусами.

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Що відомо про вибухи

Кажуть, що близько 02:30 росіяни зафіксували спробу атаки дронами по Росії. Мовляв, над територією Рязанської області вдалося збити такий собі український дрон.

Тим часом так званий губернатор Севастополя Развожаєв розповів про ситуацію в місті. Він переконує, що у районі Севастопольської бухти працює ППО. Мовляв, вона відбиває атаки дронів з моря. За його словами, всі сили та служби перебувають у стані бойової готовності.

Очевидці зняли у небі над Севастополем щось незрозуміле: дивіться відео

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