Нашим разведчикам удалось перехватить разговор российского оккупанта с его матерью. россиянин, который находится в Херсонской области, рассказал ей о тяжелых потерях и сложной гуманитарной ситуации из-за действий оккупантов.

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у россиян огромные потери, которые пропаганда пытается скрыть

Мать оккупанта решила поинтересоваться у сына, откуда у него взялось столько драгоценных цепочек, которые видны на фото, ведь из дома он уходил без них. Тот похвастался, что "где-то снял, где-то нашел". Также он пожаловался, что его боевую машину взорвали воины ВСУ, поэтому ему с другими оккупантами приходится передвигаться пешком.

Что касается поля боя, то картина для оккупантов совсем невеселая. У них уже нет сил и мощностей, чтобы идти в наступление, потому они вынуждены держать оборону. Долго ли им это удастся – загадка, ведь каждый день по их позициям прилетает много снарядов.

Солдаты, которые были рядом с нами, у них уже есть раненые, не столько убитых, сколько без рук и без ног. Возле нас осколки летали, но мы успели спрятаться. Я видел, как командира и его заместителя прямо в окопе пополам разорвало, их просто загрузили в пакеты и вывезли,

– рассказал россиянин.

Его мать сказала, что пытается не заходить в интернет и не смотреть телевизор, потому что просто ужасается от огромного количества потерь. россиянин заверил – она даже не представляет, сколько оккупантов уже стали "хорошими россиянами".

"На потери по телевизору можно не смотреть, у нас они такие огромные, что правды не покажут", – заявил он.

россияне пытаются пополнить свои ряды новобранцами, но те сразу отказываются участвовать в боевых действиях, когда прибывают на фронт и понимают, что остаться без конечностей – едва ли не лучшая перспектива для их будущего.

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