Нашим розвідникам вдалося перехопити розмову російського окупанта з його матір'ю. росіянин, який перебуває на Херсонщині, розповів їй про важкі втрати та складну гуманітарну ситуацію через дії окупантів.

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у росіян шалені втрати, які пропаганда намагається приховати

Мати окупанта вирішила поцікавитися у сина, звідки в нього взялося стільки коштовних ланцюжків, які видно на фото, адже з дому він йшов без них. Той похизувався, що "десь зняв, десь знайшов". Також він поскаржився, що його бойову машину підірвали воїни ЗСУ, тому йому з іншими окупантами доводиться пересуватися пішки.

Що стосується поля бою, то картина для окупантів зовсім невесела. В них вже немає сил та потужностей, щоб йти у наступ, тому вони змушені тримати оборону. Чи довго їм це вдасться – загадка, адже кожного дня по їх позиціях "прилітає" багато снарядів.

Солдати, які були поруч з нами, в них вже є поранені, не стільки вбитих, скільки без рук та без ніг. Біля нас осколки літали, але ми встигли сховатися. Я бачив, як командира та його заступника просто в окопі навпіл розірвало, їх просто загрузили у пакети і вивезли,

– розповів росіянин.

Його мати сказала, що намагається не заходити в інтернет та не дивитися телевізор, адже просто жахається від величезної кількості втрат. Росіянин запевнив – вона навіть не уявляє, скільки окупантів вже стали "хорошими росіянами".

"На втрати по телевізору можна не дивитися, в нас вони такі шалені, що правди не покажуть", – заявив він.

росіяни намагаються поповнити свої ряди новобранцями, але ті одразу відмовляються брати участь у бойових діях, коли прибувають на фронт і розуміють, що залишитися без кінцівок – чи не найкраща перспектива для їхнього майбутнього.

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