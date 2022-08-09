Про це 24 каналу розповів заступник голови Херсонської ОВА Юрій Соболевський. Він підтвердив, що наразі окупанти готуються до цього шоу (псевдореферендуму).

До теми росія може прискорити підготовку псевдореферендумів на окупованих територіях України, – ISW

Але, за його словами, в загарбників дуже великі проблеми з підготовкою саме на Херсонщині.

Бо місцеве населення настільки не підтримує всі ці "процеси", що навіть сформувати потрібну кількість комісій окупанти не можуть,

– пояснив Соболевський.

Він помітив, що росіяни готують приміщення до "референдуму", намагаються вербувати людей, зокрема підкуповують, влаштовують на роботу тощо.

"Але кількість людей, які погодилися, мінімальна, тому окупанти, можливо, будуть дознімати картинку "референдуму" вже не на Херсонщині", – відповів заступник голови Херсонської ОВА.

На його думку, окупанти взагалі можуть не встигнути провести "референдум", адже ЗСУ також "подали заявку на участь у цьому шоу", і там вони будуть грати основну роль.

Соболевський зазначив, що на Херсонщині наші військові працюють дуже круто, вони взяли під вогневий контроль всю логістику та мости, і все забезпечення, яке наростили окупанти, залежать від ЗСУ.

Він додав, що окупанти несуть на цьому напрямку великі втрати, через що вони були змушені відкрити додатковий госпіталь у Бериславі та завезти своїх лікарів, бо нашим вони не довіряють.

Соболевський розповів про ситуацію на Херсонщині: відео 24 каналу



До слова, нещодавно наші військові успішно знищили склад з боєприпасами. Причому вибухи були настільки потужними, що їх чули за 10 кілометрів.

Крім того, раніше заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський наголошував, що самі росіяни вже почали позбуватись колаборантів.