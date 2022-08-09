Об этом 24 каналу рассказал заместитель главы Херсонской ОВА Юрий Соболевский. Он подтвердил, что в настоящее время оккупанты готовятся к этому шоу (псевдореферендуму).

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Но, по его словам, у захватчиков очень большие проблемы с подготовкой именно в Херсонской области.

Так как местное население настолько не поддерживает все эти "процессы", что даже сформировать нужное количество комиссий оккупанты не могут,

– объяснил Соболевский.

Он заметил, что россияне готовят помещение к "референдуму", пытаются вербовать людей, в частности, подкупают, устраивают на работу и т.д.

"Но количество согласившихся людей минимально, поэтому оккупанты, возможно, будут доснимать картинку "референдума" уже не на Херсонщине", – ответил заместитель главы Херсонской ОВА.

По его мнению, оккупанты вообще могут не успеть провести "референдум", ведь ВСУ также "подали заявку на участие в этом шоу", и там они будут играть основную роль.

Соболевский отметил, что в Херсонской области наши военные работают очень круто, они взяли под огневой контроль всю логистику и мосты, и все обеспечение, которое нарастили оккупанты, зависит от ВСУ.

Он добавил, что оккупанты несут на этом направлении большие потери, поэтому они были вынуждены открыть дополнительный госпиталь в Бериславе и завезти своих врачей, потому что нашим они не доверяют.

Соболевский рассказал о ситуации в Херсонской области: видео 24 канала



Кстати, недавно наши военные успешно уничтожили склад с боеприпасами. Причем взрывы были настолько мощными, что их слышали в 10 километрах.

Кроме того, ранее заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский отмечал, что сами россияне уже начали избавляться от коллаборантов.