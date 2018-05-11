Россияне 9 мая устроили в Турции "варваризацию"

Российские туристы отметили 9 мая в Турции с традиционным "размахом": пьянством, битой посудой и оскорблениями персонала.

Об этом на своей странице в Facebook написала россиянка Юлия Шатова.

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Отмечать начали сильно заранее, разбили кучу стеклянной посуды, которую для чего-то притащили к бассейну, засыпали дно осколками. 9-го утром главные мудаки вынесли свои гаджеты с колонками и на всю возможную громкость стали крутить "День Победы" и другие нетленки. Во всех барах были сдвинуты столы, клоуны-жиробасы с георгиевскими ленточками кричали: "Стоя, за великую Расею, ура-ура-ура!"

– написала женщина.

Она отметила, что параллельно туристы не останавливали войну с персоналом.

"Вчера на ресепшн молодая блондинка, мать двоих маленьких детей кричала матом на напуганный турецкий персонал, а свидетели этой прекрасной сцены (россияне) смеялись и поддерживали ее", – добавила Шатова.

Отдыхающая отметила, что не будет выкладывать фото, поскольку все уже миллион раз видели такое "тошнотное" поведение.