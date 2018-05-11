Росіяни 9 травня влаштували у Туреччині "варваризацію"

Російські туристи відзначили 9 травня у Туреччині із традиційним "розмахом": пияцтвом, битим посудом і образами персоналу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала росіянка Юлія Шатова.

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Відзначати почали сильно заздалегідь, розбили купу скляного посуду, яку для чогось притягли до басейну, засипали дно осколками. 9-го вранці головні мудаки винесли свої гаджети з колонками і на всю можливу гучність стали крутити "День Перемоги" та інші нєтлєнкі. У всіх барах були зрушені столи, клоуни-жиробаси з георгіївськими стрічками кричали: "Стоячи, за велику Расєю, ура-ура-ура!"

– написала жінка.

Вона зазначила, що паралельно туристи не зупиняли війну із персоналом.

"Вчора на ресепшн молода блондинка, мати двох маленьких дітей кричала матом на наляканий турецький персонал, а свідки цієї прекрасної сцени (росіяни) сміялися і підтримували її", – додала Шатова.

Відпочивальниця зазначила, що не викладатиме фото, оскільки всі вже мільйон разів бачили таку "нудотну" поведінку.