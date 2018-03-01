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Россияне активно загружают пиратскую версию "Киборгов"

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Фильм
Фильм "Киборги" массово загружают в России / Фото из свободных сетей

Фильм украинского режиссера крымскотатарского происхождения Ахтема Сеитаблаева "Киборги" приобрел большую популярность среди граждан России. Так, они активно загружают в интернете пиратскую версию ленты.

Об этом сам режиссер рассказал в эфире 5 Канала.

"Мне как раз написали, что очень много просмотров пиратской версии в России", — рассказал Сеитаблаев.

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При этом режиссер добавил, что не преувеличивает влияние ленты на сознание россиян.

Я бы не преувеличивал и не говорил, что фильм может изменить чье-то мировоззрение. Но если человек, живущий в России, увидев фильм "Киборги", начнет задавать сам себе какие-то вопросы, то это уже очень круто,
— отметил автор фильма.

Что такое "Киборги"? Полнометражный художественный фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева о боях в Донецком аэропорту во время вооруженного конфликта на Донбассе. Кинолента рассказывает историю одного двухнедельного боевого дежурства в сентябре 2014 года. Группа украинских военных впервые приезжает в поврежденное боевыми действиями здание старого терминала Донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева.

Теги: Кино Новости Украины Новости России Киборги Новости культуры
Источник: 24 Канал
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