Росіяни активно завантажують піратську версію "Кіборгів"

Фільм українського режисера кримськотатарського походження Ахтема Сеїтаблаєва "Кіборги" набув неабиякої популярності серед громадян Росії. Так, вони активно завантажують в інтернеті піратську версію стрічки.

Про це сам режисер розповів в ефірі 5 каналу.

"Мені якраз написали, що дуже багато переглядів піратської версії в Росії", – розповів Сеїтаблаєв.

Читайте також: "Кіборги": 10 фактів про фільм, які варто знати

При цьому режисер додав, що не перебільшує впливу стрічки на свідомість росіян.

Я б не перебільшував і не казав, що фільм може змінити чийсь світогляд. Але якщо людина, що живе в Росії, побачивши фільм "Кіборги", почне ставити сама собі якісь запитання, то це вже дуже круто,

– наголосив автор фільму.

Що таке "Кіборги"? Повнометражний художній фільм режисера Ахтема Сеїтаблаєва про бої в Донецькому аеропорті під час збройного конфлікту на Донбасі. Кінострічка розповідає історію одного двотижневого бойового чергування у вересні 2014 року. Група українських військових вперше приїжджає у пошкоджену бойовими діями будівлю старого терміналу Донецького аеропорту ім. Сергія Прокоф'єва.