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      Россияне ожидают дополнительных договоренностей с Украиной по результатам нормандского саммита

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      Лавров: Россия в Париже хочет услышать четкую позицию Зеленского по Донбассу / ria.ru

      Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ожидает, что на нормандской встрече удастся достичь дополнительных договоренностей. По его словам, речь идет о договоренностях, которые помогут закончить войну на Донбассе.

      Россия будет ожидать дополнительных договоренностей, которые помогут обеспечить безопасность людей на Донбассе, заявил Сергей Лавров. Об этом сообщает издание "ТАСС".

      Важно! Нормандский саммит в Париже: последние ожидания Украины и России

      Нужны договоренности, которые помогут обеспечить права жителей Донбасса, закрепленные в минских договоренностях. Речь о законе об особом статусе и других законах, которые позволят закончить конфликт,
      – заявил глава МИД России.

      Он отметил, что нормандский саммит должен повлиять на полное выполнение минских договоренностей. Кроме того, рассказал дипломат, в Париже россияне хотят услышать позицию Владимира Зеленского, каким он видит движение вперед в вопросе Донбасса.

      "Пока люди в его окружении – министры, члены фракции "Слуга народа" – выступают с заявлениями, которые противоречат друг другу", – заявил Сергей Лавров.

      Что еще россияне говорили об ожиданиях от нормандского саммита?

      Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что нормандский саммит будет способствовать урегулированию ситуации на украинском Востоке и подтвердит безальтернативность "Минска – 2".

      "Обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки любого размывания минских договоренностей", – подчеркнул Песков.

      Что известно о встрече в "нормандском формате"

      • Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
      • Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Владимир Зеленский Нормандская встреча 2019 Новости политики Владимир Путин Сергей Лавров Новости России
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