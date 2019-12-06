Россияне ожидают дополнительных договоренностей с Украиной по результатам нормандского саммита

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ожидает, что на нормандской встрече удастся достичь дополнительных договоренностей. По его словам, речь идет о договоренностях, которые помогут закончить войну на Донбассе.

Россия будет ожидать дополнительных договоренностей, которые помогут обеспечить безопасность людей на Донбассе, заявил Сергей Лавров. Об этом сообщает издание "ТАСС".

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Нужны договоренности, которые помогут обеспечить права жителей Донбасса, закрепленные в минских договоренностях. Речь о законе об особом статусе и других законах, которые позволят закончить конфликт,

– заявил глава МИД России.

Он отметил, что нормандский саммит должен повлиять на полное выполнение минских договоренностей. Кроме того, рассказал дипломат, в Париже россияне хотят услышать позицию Владимира Зеленского, каким он видит движение вперед в вопросе Донбасса.

"Пока люди в его окружении – министры, члены фракции "Слуга народа" – выступают с заявлениями, которые противоречат друг другу", – заявил Сергей Лавров.

Что еще россияне говорили об ожиданиях от нормандского саммита?

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что нормандский саммит будет способствовать урегулированию ситуации на украинском Востоке и подтвердит безальтернативность "Минска – 2".

"Обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки любого размывания минских договоренностей", – подчеркнул Песков.

Что известно о встрече в "нормандском формате"