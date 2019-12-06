Россияне ожидают дополнительных договоренностей с Украиной по результатам нормандского саммита
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ожидает, что на нормандской встрече удастся достичь дополнительных договоренностей. По его словам, речь идет о договоренностях, которые помогут закончить войну на Донбассе.
Россия будет ожидать дополнительных договоренностей, которые помогут обеспечить безопасность людей на Донбассе, заявил Сергей Лавров. Об этом сообщает издание "ТАСС".
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Нужны договоренности, которые помогут обеспечить права жителей Донбасса, закрепленные в минских договоренностях. Речь о законе об особом статусе и других законах, которые позволят закончить конфликт,
– заявил глава МИД России.
Он отметил, что нормандский саммит должен повлиять на полное выполнение минских договоренностей. Кроме того, рассказал дипломат, в Париже россияне хотят услышать позицию Владимира Зеленского, каким он видит движение вперед в вопросе Донбасса.
"Пока люди в его окружении – министры, члены фракции "Слуга народа" – выступают с заявлениями, которые противоречат друг другу", – заявил Сергей Лавров.
Что еще россияне говорили об ожиданиях от нормандского саммита?
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что нормандский саммит будет способствовать урегулированию ситуации на украинском Востоке и подтвердит безальтернативность "Минска – 2".
"Обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки любого размывания минских договоренностей", – подчеркнул Песков.
Что известно о встрече в "нормандском формате"
- Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
- Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.