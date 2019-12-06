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      Росіяни очікують додаткових домовленостей з Україною за результатами нормандського саміту

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      Лавров: Росія у Парижі хоче почути чітку позицію Зеленського по Донбасу / ria.ru

      Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія очікує, що на нормандській зустрічі вдасться досягти додаткових домовленостей. З його слів, мовиться про домовленості, які допоможуть закінчити війну на Донбасі.

      Росія буде очікувати додаткових домовленостей, які допоможуть гарантувати безпеку людей на Донбасі, заявив Сергій Лавров. Про це повідомляє видання "ТАСС".

      Важливо! Нормандський саміт у Парижі: останні очікування України та Росії

      Потрібні домовленості, які допоможуть забезпечити права мешканців Донбасу, закріплені у мінських домовленостях. Мова про закон про осбливий статус та інші закони, які дозволять закінчити конфлікт,
      – заявив глава МЗС Росії.

      Він наголосив, що нормандський саміт повинен вплинути на повне виконання мінських домовленостей. Крім того, розповів дипломат, у Парижі росіяни хочуть почути позицію Володимира Зеленського, яким він бачить рух вперед у питанні Донбасу.

      "Поки що люди в його оточенні – міністри, члени фракції "Слуга народу" – виступають з заявами, які суперечать одна одній", – заявив Сергій Лавров.

      Що ще росіяни говорили про очікування від нормандського саміту?

      Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі очікують, що нормандський саміт сприятиме врегулюванню ситуації на українському Сході та підтвердить безальтернативність "Мінська – 2".

      "Забезпечити ще раз загальне розуміння безальтернативності виконання мінських домовленостей, не допустити спроби будь-якого розмивання мінських домовленостей", – наголосив Пєсков.

      Що відомо про зустріч у "нормандському форматі"

      • Відбудеться вона 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.
      • Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Володимир Зеленський Нормандська зустріч 2019 Новини політики Володимир Путін Новини Росії Сергій Лавров
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