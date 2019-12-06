Росіяни очікують додаткових домовленостей з Україною за результатами нормандського саміту

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія очікує, що на нормандській зустрічі вдасться досягти додаткових домовленостей. З його слів, мовиться про домовленості, які допоможуть закінчити війну на Донбасі.

Росія буде очікувати додаткових домовленостей, які допоможуть гарантувати безпеку людей на Донбасі, заявив Сергій Лавров. Про це повідомляє видання "ТАСС".

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Потрібні домовленості, які допоможуть забезпечити права мешканців Донбасу, закріплені у мінських домовленостях. Мова про закон про осбливий статус та інші закони, які дозволять закінчити конфлікт,

– заявив глава МЗС Росії.

Він наголосив, що нормандський саміт повинен вплинути на повне виконання мінських домовленостей. Крім того, розповів дипломат, у Парижі росіяни хочуть почути позицію Володимира Зеленського, яким він бачить рух вперед у питанні Донбасу.

"Поки що люди в його оточенні – міністри, члени фракції "Слуга народу" – виступають з заявами, які суперечать одна одній", – заявив Сергій Лавров.

Що ще росіяни говорили про очікування від нормандського саміту?

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі очікують, що нормандський саміт сприятиме врегулюванню ситуації на українському Сході та підтвердить безальтернативність "Мінська – 2".

"Забезпечити ще раз загальне розуміння безальтернативності виконання мінських домовленостей, не допустити спроби будь-якого розмивання мінських домовленостей", – наголосив Пєсков.

Що відомо про зустріч у "нормандському форматі"