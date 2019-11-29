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      24 Канал Программы Недиванная сотня
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Россияне похитили унитазы, новый мост и старые сепаратисты – Недиванная сотня

      Недиванная сотня 33 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 29 ноября – россияне вернули украинские захваченные корабли, но вытащили из них все. Даже унитазы. Владимир Зеленский открывал мост в Станице Луганской, а местные сторонники "русского мира" пытались провоцировать журналистов. И доказывали, что с неправильной стороны стоят на самом деле не они.

      Также в выпуске:

      Нет миру любой ценой.

      Свежая социология показала: переговоры Зеленского с Путиным люди поддерживают. А вот идти на любые уступки для врага не советуют. Самое большое желание украинцев – это мир. И все очень надеются, что в рукаве у нашего президента есть хоть пару козырей перед властителем Кремля.

      Пенсии для жителей ОРДЛО.

      Жаль бабушек и дедушек, которые не могут переехать на контролируемую часть Украины. Но стоит помнить, что именно они в большинстве своем являются теми голосами на референдумах, которые принесли в наш дом войну. Сергей Сивохо предлагает упрощенную процедуру выплаты пенсий жителям оккупированных территорий. Нужно ли это делать?

      Ворота без забора.

      В российском Череповце решили поставить новаторский забор вокруг поликлиники. И сторож каждый вечер закрывает ворота, а утром снова их отрывает. Чтобы враг не прошел!

      Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев.

      Теракт на Лондонском мосту: мужчина с ножом напал на людей — фото, видео
      29 ноября
      600
      Автор: Евгений Назаренко, Леонид Остальцев
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Война на Донбассе Украина – Россия Возвращение захваченных кораблей Недиванная сотня
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