Россияне похитили унитазы, новый мост и старые сепаратисты – Недиванная сотня

В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 29 ноября – россияне вернули украинские захваченные корабли, но вытащили из них все. Даже унитазы. Владимир Зеленский открывал мост в Станице Луганской, а местные сторонники "русского мира" пытались провоцировать журналистов. И доказывали, что с неправильной стороны стоят на самом деле не они.

Также в выпуске:

Нет миру любой ценой.

Свежая социология показала: переговоры Зеленского с Путиным люди поддерживают. А вот идти на любые уступки для врага не советуют. Самое большое желание украинцев – это мир. И все очень надеются, что в рукаве у нашего президента есть хоть пару козырей перед властителем Кремля.

Пенсии для жителей ОРДЛО.

Жаль бабушек и дедушек, которые не могут переехать на контролируемую часть Украины. Но стоит помнить, что именно они в большинстве своем являются теми голосами на референдумах, которые принесли в наш дом войну. Сергей Сивохо предлагает упрощенную процедуру выплаты пенсий жителям оккупированных территорий. Нужно ли это делать?

Ворота без забора.

В российском Череповце решили поставить новаторский забор вокруг поликлиники. И сторож каждый вечер закрывает ворота, а утром снова их отрывает. Чтобы враг не прошел!

Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев.