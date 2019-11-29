Росіяни викрали унітази, новий міст і старі сепаратисти – Недиванна сотня

У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 29 листопада – росіяни повернули українськи захоплені кораблі, але повитягали з них усе. Навіть унітази. Володимир Зеленський відкривав міст у Станиці Луганській, а місцеві прихильники "русского мира" намагались провокувати журналістів. І доводили, що з неправильного боку стоять насправді не вони.

Також у випуску:

Ні миру за будь-яку ціну.

Свіжа соціологія показала: переговори Зеленського з Путіним люди підтримують. А от іти на будь-які поступки для ворога не радять. Найбільше бажання українців – це мир. І всі дуже сподіваються, що в рукаві у нашого президента є хоч пару козирів перед володарем Кремля.

Пенсії для жителів ОРДЛО.

Шкода бабусь і дідусів, які не можуть переїхати на контрольовану частину України. Але варто пам'ятати, що саме вони у більшості своїй є тими голосами на референдумах, які принесли в наш дім війну. Сергій Сивохо пропонує спрощену процедуру виплати пенсій жителям окупованих територій. Чи потрібно це робити?

Ворота без забору.

У російському Череповці вирішили поставити новаторську огорожу навколо поліклініки. І сторож щовечора закриває ворота, а вранці знову їх відриває. Аби ворог не пройшов!

Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.