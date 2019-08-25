Россияне проводят "выборы" в оккупированной Абхазии: Украина отказалась их признавать

Под контролем России в оккупированной Абхазии провели так называемые "президентские выборы". "Волеизъявление" состоялось 25 августа 2019 года. МИД Украины уже заявило, что не признает "выборов" на оккупированной Россией территории и решительно осуждает их.

"Выборы" в Абхазии – это очередная провокационная попытка России легитимизировать пророссийский сепаратистский режим оккупированной грузинской территории, говорится в заявлении МИД.

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Министерство также подчеркивает, что Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ и не признает так называемой независимости оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона – Южной Осетии.

МИД Украины также призвало Россию к уважению и неукоснительному выполнению норм и принципов международного права и пересмотра решения о признании "независимости" так называемых Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.

Что известно о российской агрессии против Грузии?

Российско-грузинская война 2008 года – вооруженный конфликт между Грузией с одной стороны и Россией и сепаратистскими группировками Южной Осетии и Абхазии с другой.



Война началась вокруг вооруженного противостояния в Южной Осетии в августе 2008 года. В военных действиях против Грузии, кроме регулярных вооруженных сил Южной Осетии и России, принимали участие боевики из России и Абхазии.



Следствием российской агрессии стала оккупация части территории Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона.