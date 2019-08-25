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      Россияне проводят "выборы" в оккупированной Абхазии: Украина отказалась их признавать

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      МИД Украины решительно осуждает проведение "выборов" на оккупированной Абхазии
      МИД Украины решительно осуждает проведение "выборов" на оккупированной Абхазии / reginfo.ge

      Под контролем России в оккупированной Абхазии провели так называемые "президентские выборы". "Волеизъявление" состоялось 25 августа 2019 года. МИД Украины уже заявило, что не признает "выборов" на оккупированной Россией территории и решительно осуждает их.

      "Выборы" в Абхазии – это очередная провокационная попытка России легитимизировать пророссийский сепаратистский режим оккупированной грузинской территории, говорится в заявлении МИД.

      Важно: Россия оккупировала часть Грузии: в ОБСЕ поддержали важную резолюцию

      Министерство также подчеркивает, что Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ и не признает так называемой независимости оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона – Южной Осетии.

      МИД Украины также призвало Россию к уважению и неукоснительному выполнению норм и принципов международного права и пересмотра решения о признании "независимости" так называемых Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.

      Что известно о российской агрессии против Грузии?
      Российско-грузинская война 2008 года – вооруженный конфликт между Грузией с одной стороны и Россией и сепаратистскими группировками Южной Осетии и Абхазии с другой.

      Война началась вокруг вооруженного противостояния в Южной Осетии в августе 2008 года. В военных действиях против Грузии, кроме регулярных вооруженных сил Южной Осетии и России, принимали участие боевики из России и Абхазии.

      Следствием российской агрессии стала оккупация части территории Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона.

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      Теги: Война МИД Украины Новости России Новости Грузии Южная Осетия Абхазия Новости политики
      Источник: 24 канал
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