Росіяни проводять "вибори" в окупованій Абхазії: Україна відмовилась їх визнавати

Під контролем Росії в окупованій Абхазії провели так звані "президентські вибори". "Волевиявлення" відбулося 31 серпня 2019 року. МЗС України вже заявило, що не визнає "виборів" на окупованій Росією території та рішуче засуджує їх.

"Вибори" в Абхазії – це чергова провокаційна спроба Росії легітимізувати проросійський сепаратистський режим окупованої грузинської території, мовиться у заяві МЗС.

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Міністерство також наголошує, що Україна незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів та не визнає так званої незалежності окупованих Абхазії, та Цхінвальського регіону – Південної Осетії.

МЗС України також закликало Росію до поваги й неухильного виконання норм і принципів міжнародного права та перегляду рішення щодо визнання "незалежності" так званих Республіки Абхазія та Республіки Південна Осетія.

Що відомо про російську агресію проти Грузії?Російсько-грузинська війна 2008 року – збройний конфлікт між Грузією з одного боку та Росією і сепаратистськими угрупованнями Південної Осетії та Абхазії з іншого.



Війна розпочалася довкола збройного протистояння в Південній Осетії у серпні 2008 року. У військових діях проти Грузії, крім регулярних збройних сил Південної Осетії і Росії, брали участь бойовики з Росії і Абхазії.



Наслідком російської агресії стала окупація частини території Грузії – Абхазії та Цхінвальського регіону.