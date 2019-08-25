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      Росіяни проводять "вибори" в окупованій Абхазії: Україна відмовилась їх визнавати

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      МЗС України рішуче засуджує проведення "виборів" на окупованій Абхазії
      МЗС України рішуче засуджує проведення "виборів" на окупованій Абхазії / reginfo.ge

      Під контролем Росії в окупованій Абхазії провели так звані "президентські вибори". "Волевиявлення" відбулося 31 серпня 2019 року. МЗС України вже заявило, що не визнає "виборів" на окупованій Росією території та рішуче засуджує їх.

      "Вибори" в Абхазії – це чергова провокаційна спроба Росії легітимізувати проросійський сепаратистський режим окупованої грузинської території, мовиться у заяві МЗС.

      Важливо: Росія окупувала частину Грузії: в ОБСЄ підтримали важливу резолюцію

      Міністерство також наголошує, що Україна незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів та не визнає так званої незалежності окупованих Абхазії, та Цхінвальського регіону – Південної Осетії.

      МЗС України також закликало Росію до поваги й неухильного виконання норм і принципів міжнародного права та перегляду рішення щодо визнання "незалежності" так званих Республіки Абхазія та Республіки Південна Осетія.

      Що відомо про російську агресію проти Грузії?Російсько-грузинська війна 2008 року – збройний конфлікт між Грузією з одного боку та Росією і сепаратистськими угрупованнями Південної Осетії та Абхазії з іншого.

      Війна розпочалася довкола збройного протистояння в Південній Осетії у серпні 2008 року. У військових діях проти Грузії, крім регулярних збройних сил Південної Осетії і Росії, брали участь бойовики з Росії і Абхазії.

      Наслідком російської агресії стала окупація частини території Грузії – Абхазії та Цхінвальського регіону.

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      Теги: Новини політики Абхазія Південна Осетія Новини Грузії Новини Росії МЗС України Війна
      Джерело: 24 канал
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