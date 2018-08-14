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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Россияне Саттаров и Камалов просят Путина обменять их на политзаключенного украинца

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Россияне просят Путина об обмене
Россияне просят Путина об обмене / facebook.com/denisovaombudsman

Удерживаемые в Лукьяновском СИЗО россияне Александр Саттаров и Фарух Камалов написали на имя президента России Владимира Путина заявления с просьбой вернуть их в РФ.

Об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала в Facebook.

"Во время сегодняшнего мониторингового визита в Лукьяновское СИЗО я встретилась с Александром Саттаровым и Фарухом Камаловым, которые написали заявление на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных", – отметила омбудсмен .

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Она добавила, что письма отправят в МИД Украины, чтобы их доставили в администрацию президента РФ дипломатической почтой.

Денисова напомнила, что ранее такое заявление подал россиянин Алексей Седики, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии.

 

Теги: Украинцы в плену РФ Новости Украины
Источник: 24 канал
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