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Росіяни Саттаров і Камалов просять Путіна обміняти їх на політв'язня українця

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Росіяни просять Путіна про обмін
Росіяни просять Путіна про обмін / facebook.com/denisovaombudsman

Утримувані в Лук'янівському СІЗО росіяни Олександр Саттаров і Фарух Камалов написали на ім'я президента Росії Володимира Путіна заяви з проханням повернути їх в РФ.

Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова написала у Facebook.

"Під час сьогоднішнього моніторингового візиту до Лук'янівського СІЗО я зустрілася з Олександром Саттаровим і Фарухом Камаловим, які написали заяву на ім'я президента РФ з проханням повернути їх на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв'язнів", – відзначила омбудсмен.

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Вона додала, що листи відправлять в МЗС України, щоб їх доставили в адміністрацію президента РФ дипломатичною поштою.

Денисова нагадала, що раніше таку заяву подав росіянин Олексій Седікі, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії.

 

Теги: Новини України Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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