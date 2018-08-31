Россияне строят заграждения в поселке в Луганской области: фото

В пятницу утром, 31 августа, россияне начали устанавливать заграждения в пограничном районном центре Меловое на севере Луганской области.

Об этом сообщает "Громадське".



Издание уточнило, что строительство забора проходит вдоль разделительной полосы украинской и российской частей Мелового, на улице Дружбы народов, ведущей к центру поселка.

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Ранее эта улица находилась в общем пользовании российской и украинской стороны. Демаркации границы не было с 1990 года. Все время дорогу обслуживали украинские коммунальные службы.



По словам местных жителей, они не видят практической необходимости в существовании такого забора, кроме того, что это искусственно создает социальное напряжение в пограничном населенном пункте.



Россияне строят забор в Луганской области