Из России на Донбасс перевозят боеприпасы для тяжелого оружия, – ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала перевозки боеприпасов для тяжелого оружия со стороны России.

Об этом сообщается в Twitter украинской миссии ОБСЕ.

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"Несмотря на ограничения со стороны России, СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе грузовики, которые незаконно пересекали российско-украинскую границу с территории РФ, перевозя боеприпасы для российского тяжелого оружия в Хрустальном, а также новые образцы российских систем радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.

Незважаючи на обмеження з боку Росії, СММ ОБСЄ зафіксувала на Донбасі вантажівки, які незаконно перетинали укр.-рос. кордон з території РФ, перевозячи боєприпаси для російської важкої зброї в Хрустальному, а також нові зразки російських систем радіоелектронної боротьби pic.twitter.com/vWGoOgj7Mx — UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 30 серпня 2018 р.

Напомним, на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили десятки танков и артиллерийских систем, размещенных за пределами определенных участков отвода.