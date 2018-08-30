Из России на Донбасс перевозят боеприпасы для тяжелого оружия, – ОБСЕ
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала перевозки боеприпасов для тяжелого оружия со стороны России.
Об этом сообщается в Twitter украинской миссии ОБСЕ.
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"Несмотря на ограничения со стороны России, СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе грузовики, которые незаконно пересекали российско-украинскую границу с территории РФ, перевозя боеприпасы для российского тяжелого оружия в Хрустальном, а также новые образцы российских систем радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.
Напомним, на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили десятки танков и артиллерийских систем, размещенных за пределами определенных участков отвода.
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