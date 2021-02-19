Россиянин с ножом набросился на украинского дипломата: появилось видео (18+)
Россиянин напал на сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге. Неизвестный нанес украинскому дипломату несколько ударов ножом.
Источник:телеграм-канал LIFE SHOT
Камеры видеонаблюдения, расположенные вблизи здания, зафиксировали момент нападения. Соответствующие кадры уже опубликовали в сети.
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На видео видно, как мужчина позвонил в домофон дипломатического представительства. При этом в руках он держит пакет, а также кипу документов.
Как только комендант консульства открыл дверь, злоумышленник сразу набросился на него с ножом. После этого бросил на землю кипу бумаг и убежал.
Нападение на украинца в Санкт-Петербурге: смотрите с телеграмм-канала LIFE SHOT
Что еще известно о нападении
- Генеральное консульство, возле которого произошло нападение, расположено на улице Бонч-Бруевича.
- Напавший – россиянин. По предварительной информации, он был записан на прием в дипучреждение.
- Первую медицинскую помощь раненому оказал украинский пограничник.
- После этого украинца госпитализировали, его жизни пока ничего не угрожает.
- Злоумышленника уже задержали. Правоохранители будут выяснять обстоятельства инцидента.
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