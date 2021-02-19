Россиянин напал на сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге. Неизвестный нанес украинскому дипломату несколько ударов ножом.

Камеры видеонаблюдения, расположенные вблизи здания, зафиксировали момент нападения. Соответствующие кадры уже опубликовали в сети.

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На видео видно, как мужчина позвонил в домофон дипломатического представительства. При этом в руках он держит пакет, а также кипу документов.

Как только комендант консульства открыл дверь, злоумышленник сразу набросился на него с ножом. После этого бросил на землю кипу бумаг и убежал.

Нападение на украинца в Санкт-Петербурге: смотрите с телеграмм-канала LIFE SHOT

Что еще известно о нападении