Росіянин напав на співробітника генерального консульства України у Санкт-Петербурзі. Невідомий завдав українському дипломату кілька ударів ножем.

Камери відеоспостереження, розташовані поблизу будівлі, зафіксували момент нападу. Відповідні кадри вже опублікували у мережі.

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На відео видно, як чоловік зателефонував у домофон дипломатичного представництва. При цьому, у руках він тримає пакет, а також стос документів.

Як тільки комендант консульства відчинив двері, зловмисник одразу накинувся на нього з ножем. Після цього кинув на землю стос паперів та втік.

Напад на українця у Санкт-Петербурзі: дивіться з телеграм-каналу LIFE SHOT

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