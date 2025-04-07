Таким образом мужчина ушел на фронт на стороне России и оттуда передавал Украине секретные данные. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Верстку".

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В Украину пробрался через границу Беларуси на Волыни

43-летний Дмитрий Воробьев (имя изменено авторами истории) утверждает, что всегда активно поддерживал оппозицию.

Внутри семьи со своими оппозиционными взглядами я был немного белой вороной, якобы тебе, больше всего надо, у тебя же есть все. Ну я говорил, что зато вокруг меня люди обездоленные и нищие. Когда началась война, у меня был шок, я смотрел на людей в метро, на людей на судебных заседаниях, которые решали какие-то дела о банкротстве и думал: "Ребята, вы чем занимаетесь... надо просто выйти и пойти на Красную площадь",

– говорит он.

После размышлений мужчина изучил карты и нашел место, где, как ему казалось, можно пересечь границу Беларуси и Украины незамеченным.

"Там Шацкие озера, как раз база отдыха есть. Придумал легенду, что я сюда приехал отдохнуть. Взял билеты из Москвы до Бреста, погулял крепостью и поехал на озера", – рассказывает мужчина.

Границу переходил пешком, вдоль одного из озер. Там сразу его обнаружили пограничники.

Дмитрий отдал им свой паспорт и заявил, что хочет вступить в ВСУ.

Но сначала его отвезли на пограничную заставу "Свитязь", продержали там три дня, доставили в суд, выписали штраф за незаконное пересечение границы и дали 8 дней административного ареста.

Россиянин стал агентом СБУ

Отбыть свое наказание мужчине не пришлось, потому что из зала суда его сразу забрали сотрудники СБУ.

Воробьева допрашивали с помощью полиграфа, в частности, относительно целей пребывания в Украине. Две недели он провел "на подвале".

Затем его отвезли обратно на границу с Беларусью, откуда путь мужчины пролегал обратно в Москву.

Оттуда Воробьев продолжал свое общение с сотрудниками СБУ, после чего договорился передавать данные с фронта.

В июне 2023 года он подписал контракт и превратился в тайного агента СБУ.

Москвич передавал данные из Крынок украинской разведке

Мужчина участвовал в сложных боях на Херсонщине в октябре 2023 года, когда было много потерь с обеих сторон.

Тогда ВСУ пытались закрепиться на левом берегу Днепра и вытеснить оккупантов с этих территорий. К концу месяца украинской армии удалось зайти в Крынки.

Воробьев регулярно ездил на рынок в соседнее село, чтобы привезти сослуживцам еду и сим-карты, а еще – передавал данные о местоположении и вооружении своей роты украинской разведке.

Мужчина утверждает, что многие военные из его роты считаются пропавшими без вести, но он точно знает, что они мертвы – потери можно "смело на три умножать."

В Крынках у нас с октября по декабрь "вывели" 80% личного состава, 1 убитый, 3 раненых, такое соотношение. Из 96 человек в строю осталось 20,

– говорит он.

В ноябре 2023 года его роту вывели на ротацию в Геническ и укомплектовали "еще худшим сбродом", в частности, и пьяницами. А уже 2 января 2024 года Воробьев вернулся в Крынки.

Там ему присвоили звание младшего сержанта, назначили заместителем командира взвода и командиром отделения. В этот период он регулярно общался с местными и обустроил себе дом в селе, для которого даже раздобыл солнечные панели.

Так он воевал до февраля 2024 года. В то время через Крынки проходили российские разведчики, по которым ударил дрон.

"Я их в свою лачугу затащил, а к вечеру прилетела"Баба Яга" (дрон ВСУ – 24 Канал). Когда кого-то покрошило, они туда потом ее отправляют, чтобы добить. Вот меня и накрыло, посекло руку, спину", – говорит агент СБУ.

После этого его отправили на лечение в Москву.

Россиянин продолжает искать способы, как попасть в ВСУ

Весной 2024 года Воробьев решил еще раз попробовать попасть в ВСУ. Говорит, что "семью потерял", потому что жена пошла воевать на стороне России.

"Написал я своим луцким ребятам, что надоело мне играть в Штирлица и давайте лучше к вам", – утверждает он.

После отказа мужчина прошел собеседование в легион "Свободная Россия" и связался с "Сибирским батальоном", который помог ему перебраться в другую страну.

Сейчас он до сих пор задается вопросом, как вступить в ряды ВСУ.

Между тем в России его обвинили в самовольном оставлении части.