Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о видео с российским пропагандистом, который принес на выступление череп, руководителю группы по установлению фактов Следственной комиссии ООН.

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Дмитрий Лубинец сказал, что сообщил о видеопропагандисте в ООН. Также он отдельно обратится в Офис Генпрокурора Украины.

Как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека я уже сообщил об этом видео Руководителю группы по установлению фактов Следственной комиссии ООН по Украине Оле Солванге и обращусь в Офис Генерального Прокурора Украины,

– написал Дмитрий Лубинец.

"Уважение к умершим – это не просто гуманизм": заявление омбудсмена

Лубинец отметил: то, что россия нарушает международное гуманитарное право относительно живых – не секрет, но это же происходит и с мертвыми. Россияне продолжают дегуманизировать украинский народ, оправдывая массовые гражданские убийства и разрушение населенных пунктов.

Недавно российский пропагандист на стендапе продемонстрировал, как он сам заявил, останки погибшего защитника Мариуполя. Лубинец убежден, что целью таких действий является очередное причинение боли родственникам погибших и пропавших.

Уполномоченный по правам человека призвал украинцев быть сознательными и не прибегать к эмоциям, а ежедневно фиксировать факты военных преступлений и сообщать международному сообществу о нарушениях.

Напомню, что когда люди погибают во время войны с их телами, нужно обращаться уважительно и с достоинством, независимо от того, погибший является гражданским лицом или военнослужащим. Останки неизвестных должны быть идентифицированы. Уважение к умершим – это не просто гуманизм и забота о близких погибших. Это международные стандарты, исполнение которых гарантирует, что погибшие не будут пополнять перечень пропавших без вести,

– объяснил Лубинец.

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