Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про відео з російським пропагандистом, який приніс на виступ череп, до Керівника групи із встановлення фактів Слідчої комісії ООН.

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Україна закликала ООН розслідувати ситуацію

Дмитро Лубінець сказав, що повідомив про відео пропагандиста в ООН. Також він окремо звернеться до Офісу Генпрокурора України.

Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини я вже повідомив про це відео Керівника групи із встановлення фактів Слідчої комісії ООН щодо України Оле Солванга та звернусь до Офісу Генерального Прокурора України,

– написав Дмитро Лубінець.

"Повага до померлих – це не просто гуманізм": заява омбудсмена

Лубінець зауважив: те, що росія порушує міжнародне гуманітарне право щодо живих – не є секретом, але це ж стається і з мертвими. Росіяни продовжують дегуманізувати український народ, виправдовуючи масові вбивства цивільних і руйнування населених пунктів.

Нещодавно російський пропагандист під час стендапу продемонстрував, як він сам заявив, останки загиблого захисника Маріуполя. Лубінець переконаний, що метою таких дій є чергове спричинення болю родичам загиблих і зниклих.

Уповноважений з прав людини закликав українців бути свідомими та не вдаватися до емоцій, а щоденно фіксувати факти воєнних злочинів та повідомляти міжнародну спільноту про порушення.

Нагадаю, що коли люди гинуть під час війни з їхніми тілами потрібно поводитися шанобливо та з гідністю, незалежно від того чи загиблий є цивільною особою, чи військовослужбовцем. Останки невідомих осіб мають бути ідентифіковані. Повага до померлих – це не просто гуманізм і турбота про близьких загиблих. Це міжнародні стандарти, виконання яких гарантує, що загиблі не будуть поповнювати перелік зниклих безвісти,

– пояснив Лубінець.

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