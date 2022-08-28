У фейковому маніфесті мовиться про заходи на захист нашої держави "не тільки від московської імперії, але й від гнилля нагорі". Про це повідомили у полку "Азов".

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Маніфест від азовців – фейк

Азовці заявили, що полк немає жодного відношення до цього маніфесту.

Поки хтось витрачає свій час даремно, ми докладаємо усіх зусиль для збереження життя нашого народу. Боремося за незалежність, суверенність та територіальну цілісність України,

– заявили захисники.

Вони додали, що помстяться за загибель кожного бійця полку "Азов", кожного патріота України, але помста буде спрямована виключно на ворога – країну-терориста.

Фейки росії

Нещодавно росія опублікувала три фейки щодо "здобутків" своєї армії. Першим стало повідомлення окупантів про нібито знищення командних пунктів 14-ої окремої механізованої бригади в районі Соледара. Радник голови ОП Сергій Лещенко повідомив, що він сконтактував з командуванням бригади, тому для росіян є 2 погані новини – по-перше, командні пункти ніхто не знищував, по-друге, 14-та бригада уже кілька тижнів не перебуває у Соледарі.

Наступним на черзі став фейк про те, що нібито окупанти вбили 50 військових 72-ої мотопіхотної бригади в районі міста Бахмут. Бійці бригади також спростували цю інформацію

Ще одним фейком стало повідомлення про знищення 30 бійців 95-ої десантно-штурмової бригади у районі Слов'янська.

Лещенко підкреслив, що брехня окупантів має системний характер і своїми вигадками росіяни намагаються виправдати вбивство цивільного населення.

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