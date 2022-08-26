І це "але" найперше полягає у тому, що в тих містах, де нібито росіяни й атакували позиції наших військових, згаданих окупантами бригад не було. Про це на брифінгу повідомив радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко, інформує 24 канал.

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Про що збрехали окупанти

Сергій Лещенко розбив 3 останні фейки російського міністерства оборони щодо "здобутків" окупаційної армії. Першим стало повідомлення окупантів про нібито знищення командних пунктів 14-ої окремої механізованої бригади в районі Соледара. Радник голови ОП повідомив, що він сконтактував з командуванням бригади, тому для росіян є 2 погані новини – по-перше, командні пункти ніхто не знищував, по-друге, 14-та бригада уже кілька тижнів не перебуває у Соледарі.

Наступним на черзі став фейк про те, що нібито окупанти вбили 50 військових 72-ої мотопіхотної бригади в районі міста Бахмут. Бійці бригади також спростували цю інформацію

Ще одним фейком стало повідомлення про знищення 30 бійців 95-ої десантно-штурмової бригади у районі Слов'янська.

Сергій Лещенко підкреслив, що брехня окупантів має системний характер і своїми вигадками росіяни намагаються виправдати вбивство цивільного населення.

російське міноборони і вміння робити фейки

Ще у червні журналісти дослідили усі брифінги речника російського міноборони ігоря конашенкова й знайшли у них чимало брехні.

Станом на 4 червня міноборони росії заявляло про знищення 187 українських літаків. Усе б нічого, однак за даними відкритих джерел, в України є 98 військових літаків, 35 транспортних та 5 літаків спецпризначення. Тобто навіть сумарно ця цифра менша, за вигадані здобутки росії.

Те саме з безпілотниками Bayraktar. У російському міноборони ще у червні брехали про знищення не менше 75 безпілотників та навіть цілого ангару з ними. Однак до 24 лютого за даними Міністерства оборони України, на балансі нашої держави було 62 безпілотники. Ще 1 придбали зусиллями громадян Литви, а ще 4 – зусиллями українців у рамках збору Сергія Притули "Народний Байрактар". Однак навіть з ними 75 безпілотників не виходить аж ніяк.

Окремий цікавий факт – від 24 лютого, згідно з брифінгами конашенкова, окупанти захоплювали зо 5 разів місто Кремінна.

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