Про це повідомляють російські пропагандистські медіа. Фракція "справєдлівая расія – за правду" ініціювала визнати Україну "терористкою".

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Із заявою виступив депутат окупантів сєргєй міронов. Його партія подала законопроєкт на розгляд уряду.

У чому окупанти звинувачують Україну

Не забув міронов і про країни Заходу. Зокрема, про Велику Британію та США. Він теж назвав їх терористичними, оскільки ті постачають зброю.

За словами міронова, Україна є терористичною державою, бо "бомбить Бєлгород" та загрожує керівникам окупованих територій. Згадав він і вбивство пропагандистки та дочки ідеолога "руского міра" дар'ї дугіної.

"Багаторічне знищення всіма засобами мирного населення Донбасу, розкидання заборонених у світі мін. До цього ще додаємо обстріл атомної електростанції. Це що? Не тероризм?", – запитує у пропагандистів депутат країни-терористки.

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Наративи російських чиновників

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, заяви росії про "демілітаризацію" та "денацифікацію перебувають за межами будь-якої юридичної площини. Саме такими термінами оперують чиновники кремля.

"Тут можна сміливо говорити про діагноз. При цьому навіть не на рівні психологів, а психіатрів. Це важкі збочення", – вважає Резніков.

росія звинувачує ЗСУ в обстрілах Запорізької АЕС

Окупанти не зізнаються, що в загарбаному Енергодарі, на території Запорізької АЕС, стоїть їхня техніка. Міністерство оборони Великої Британії опублікували супутникові фото, які доводять, що саме росіяни займаються ядерним тероризмом.

На світлинах за 21 серпня видно, що техніка загарбників стоїть мінімум за 100 метрів від енергоблоків ЗАЕС. Британське міноборони називає збої в роботі охолоджувальних реакторів головною небезпекою. Крім цього, наголосили, що працівники станції постійно перебувають під тиском і можуть робити помилки.

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