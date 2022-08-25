Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Фракция "справедливая россия – за правду" инициировала признать Украину "террористом".

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С заявлением выступил депутат оккупантов Сергей Миронов. Его партия подала законопроект на рассмотрение правительства.

В чем оккупанты обвиняют Украину

Не забыл миронов и о странах Запада. В частности, о Великобритании и США. Он тоже назвал их террористическими, поскольку те снабжают оружием.

По словам миронова, Украина является террористическим государством, потому что "бомбит Белгород" и угрожает руководителям оккупированных территорий. Вспомнил он и убийство пропагандистки и дочери идеолога "русского мера" дугиной дарьи.

"Многолетнее уничтожение всеми средствами мирного населения Донбасса, разбрасывание запрещенных в мире мин. К этому еще добавляем обстрел атомной электростанции. Это что? Не терроризм?", – спрашивает у пропагандистов депутат страны-террориста.

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нарративы российских чиновников

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, заявления россии о "демилитаризации" и "денацификации" находятся за пределами любой юридической плоскости. Именно такими терминами оперируют чиновники кремля.

"Здесь можно смело говорить о диагнозе. При этом даже не на уровне психологов, а психиатров. Это тяжелые извращения", – считает Резников.

россия обвиняет ВСУ в обстрелах Запорожской АЭС

Оккупанты не признаются, что в захваченном Энергодаре, на территории Запорожской АЭС, стоит их техника. Министерство обороны Великобритании опубликовали спутниковые фото, доказывающие, что именно россияне занимаются ядерным терроризмом.

На фотографиях за 21 августа видно, что техника захватчиков стоит минимум в 100 метрах от энергоблоков ЗАЭС. Британское минобороны называет сбои в работе охлаждающих реакторов главной опасностью. Кроме этого, отметили, что работники станции постоянно находятся под давлением и могут совершать ошибки.

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