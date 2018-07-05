Россиянин в аэропорту Тбилиси отравил людей

В зале вылета аэропорта Тбилиси россиянин разлил ядовитую жидкость, семь человек попали в больницу.

Об этом сообщает Служба государственной безопасности Грузии.

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2 июля 2018 года мужчина разлил жидкость, которая содержит вредное для здоровья вещество, возле кассы одной из авиакомпаний в зале вылета международного аэропорта Тбилиси. Сотрудники Департамента контрразведки при Службе государственной безопасности Грузии задержали гражданина Российской Федерации.

По информации DW, в результате ситуации в больницу доставили 7 человек, среди которых были сотрудники аэропорта. В некоторых из них наблюдались симптомы отравления. В других признаков интоксикации не выявили, однако они должны были сдать анализы, так как находились рядом с местом происшествия.

По информации врачей, состояние всех госпитализированных стабильное и их уже выписали из клиники.