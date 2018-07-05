Росіянин в аеропорту Тбілісі отруїв людей

У залі вильоту аеропорту Тбілісі росіянин розлив отруйну рідину, семеро людей потрапили до лікарні.

Про це повідомляє Служба державної безпеки Грузії.

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2 липня 2018 року чоловік розлив рідину, яка містить шкідливу для здоров’я речовину, біля каси однієї з авіакомпаній у залі вильоту міжнародного аеропорту Тбілісі. Співробітники Департаменту контррозвідки при Службі державної безпеки Грузії, затримали громадянина Російської Федерації.

За інформацією DW, внаслідок ситуації в лікарню доставили 7 людей, серед яких були співробітники аеропорту. У декого з них спостерігалися симптоми отруєння. В інших ознак інтоксикації не виявили, однак вони повинні були здати аналізи, оскільки знаходилися поряд з місцем події.



За інформацією лікарів, стан усіх госпіталізованих стабільний і їх вже виписали з клініки.