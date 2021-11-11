Суд огласил решение в отношении гражданина России 10 ноября. За мошенничество мужчину арестовали.

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Россиянина посадили в США на 10 лет

Суд Бруклина решил отправить россиянина Александра Жукова в тюрьму за интернет-мошенничество. В заключении он будет находиться следующие 10 лет.

В совместном заявлении федеральной прокуратуры, ФБР и полицейского управления Нью-Йорка говорится о том, что, "сидя у своего компьютера в России и Болгарии, Жуков придумал и осуществил изящный мошеннический план касательно индустрии рекламы, жертвами которого стали тысячи компаний в США".

Афера стоила американской рекламной индустрии более 7 миллионов долларов.

Этот приговор посылает мощный сигнал киберпреступникам во всем мире о том, что им не удастся скрыться за границей от правосудия,

– отметили правоохранители.

Детали схемы, которую организовал Жуков

Осенью 2014 года Жуков основал компанию Media Methane. Официально она размещала рекламу, преимущественно видеоклипы, на сайтах различных СМИ.

Компания россиянина принимала заказы агентств, однако реклама появлялась не на реальных сайтах СМИ, а их фальшивых копиях, созданных Жуковым и его сообщниками.

Злоумышленники использовали 2 тысячи коммерческих компьютерных серверов, арендованных в Далласе и в Амстердаме, и создали фиктивный трафик.

Рекламодатели были убеждены, что их реклама появлялась на сайтах более 6 тысяч изданий, в том числе New York Times, New York Post, New York Daily News.

На Жукова работали несколько программистов, которые создали и поддерживали техническую инфраструктуру, необходимую для проведения мошеннических операций, себя злоумышленник называл "королем мошенничества".

К слову, арестовали Жукова в 2018 году в Болгарии. В следующем году его выдали Соединенным Штатам. А в мае 2021 года суд присяжных признал его виновным в мошенничестве и отмывании денег. Помимо десятилетнего заключения, россиянина оштрафовали на почти 4 миллиона долларов.