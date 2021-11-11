Суд оголосив рішення щодо громадянина Росії 10 листопада. Через шахрайство чоловіка арештували.

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Росіянина ув'язнили у США на 10 років

Суд Брукліна вирішив відправити росіянина Олександра Жукова у тюрму за інтернет-шахрайство. В ув'язненні він перебуватиме наступні 10 років.

У спільній заяві федеральної прокуратури, ФБР та поліцейського управління Нью-Йорка йдеться про те, що, "сидячи біля свого комп'ютера в Росії та Болгарії, Жуков придумав і здійснив витончений шахрайський план щодо індустрії реклами, жертвами якого стали тисячі компаній у США".

Афера коштувала американській рекламній індустрії понад 7 мільйонів доларів.

Цей вирок надсилає потужний сигнал кіберзлочинцям у всьому світі про те, що їм не вдасться сховатися за кордоном від правосуддя,
– зазначили правоохоронці.

Деталі схеми, яку організував Жуков

  • Восени 2014 року Жуков заснував компанію Media Methane. Офіційно вона розміщувала рекламу, переважно відеокліпи, на сайтах різних ЗМІ.
  • Компанія росіянина приймала замовлення агентств, однак реклама з'являлася не на реальних сайтах ЗМІ, як на їх фальшивих копіях, створених Жуковим та його спільниками.
  • Зловмисники використовували 2 тисячі комерційних комп'ютерних серверів, орендованих у Далласі та Амстердамі, та створили фіктивний трафік.
  • Рекламодавці були переконані, що їхня реклама з'являлася на сайтах понад 6 тисяч видань, зокрема New York Times, New York Post, New York Daily News.
  • На Жукова працювали декілька програмістів, які створили та підтримували технічну інфраструктуру, необхідну для проведення шахрайських операцій, себе зловмисник називав "королем шахрайства".