17:26
24 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Мстители" прибудут в Россию с опозданием. Кандидат-клоун Жарновский
      Вєсті Кремля
      00:50, сегодня
      Вести.UA: Зеленский изучает новые украинские слова. Визит "Зе-команды" к "Дудю"
      Вєсті.UA
      21:17, 23 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Россиянина оштрафовали за ругательный пост про Путина

      20 Читати новину українською
      Россиянина оштрафовали за ругательный пост про Путина
      Россиянина оштрафовали за ругательный пост про Путина / Фото из открытых источников

      В России впервые применили Закон о неуважении к власти. Жителя Новгородской области приговорили к штрафу в почти 500 долларов.

      Руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в Telegram написал, что все из-за сообщения жителя города Малая Вишера Юрия Картижева в сети "ВКонтакте".

      Читайте также: Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса: как отреагировали в Украине

      В марте мужчина разместил у себя на странице фотографию Владимира Путина с подписью "Путин – сказочный дол***".

      "Его привлекли по так называемой статье о "неуважении к власти", которая вступила в силу 29 марта. Она предусматривает штраф от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан", – написал Чиков.

      Что известно про закон о неуважении к власти в РФ?Закон вступил в силу 29 марта 2019 года. Документ осудили большинство международных правозащитных организаций. По мнению экспертов, он нарушает принцип равенства граждан в обществе. Ведь представители власти в России не стесняются оскорблять простых граждан, но не несут за это ответственности.

      blog_ava
      Как приготовить классический рецепт кулича: пошаговая инструкция
      сегодня
      10059
      Теги: Новости России Штрафы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Приходят умереть: сколько террористов погибло на Донбассе в марте-2019 – список
      сегодня , 17:08 Приходят умереть: сколько террористов погибло на Донбассе в марте-2019 – список
      Юрій Бутусов 1644
      Нужно сократить количество государственных вузов в Украине, – эксперт о реформе образования
      сегодня , 16:02 Нужно сократить количество государственных вузов в Украине, – эксперт о реформе образования
      Ірина Поліщук 281
      Росія і "ЛДНР" планують звинуватити українські спецслужби в диверсіях на території РФ
      сегодня , 14:27 Росія і "ЛДНР" планують звинуватити українські спецслужби в диверсіях на території РФ
      Дмитро Снєгирьов 753
      Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки
      23 апреля , 10:30 Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки
      593
      Достижения и провалы Порошенко: что сделал президент для Украины за 5 лет
      сегодня , 12:40 Достижения и провалы Порошенко: что сделал президент для Украины за 5 лет
      Наталя Боднар 773
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      2 подозреваемым во взрыве в минском метро предъявили обвинения в терроризме
       29 апреля 2011 , 16:47
      1 мая отметилось столкновениями и беспорядками в Турции
       2 мая 2017 , 00:12
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук