Россиянина оштрафовали за ругательный пост про Путина

В России впервые применили Закон о неуважении к власти. Жителя Новгородской области приговорили к штрафу в почти 500 долларов.

Руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в Telegram написал, что все из-за сообщения жителя города Малая Вишера Юрия Картижева в сети "ВКонтакте".

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В марте мужчина разместил у себя на странице фотографию Владимира Путина с подписью "Путин – сказочный дол***".

"Его привлекли по так называемой статье о "неуважении к власти", которая вступила в силу 29 марта. Она предусматривает штраф от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан", – написал Чиков.

Что известно про закон о неуважении к власти в РФ?Закон вступил в силу 29 марта 2019 года. Документ осудили большинство международных правозащитных организаций. По мнению экспертов, он нарушает принцип равенства граждан в обществе. Ведь представители власти в России не стесняются оскорблять простых граждан, но не несут за это ответственности.