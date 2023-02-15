Видео инцидента распространил ряд российских телеграмм-каналов, сообщает 24 Канал. По словам пассажирки, она решила устроить скандал, потому что хотела срочно покурить.

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Россиянка устроила дебош на борту самолета

Одна из пассажирок рейса Ставрополь – Москва решила покурить в туалете. Запах дыма почувствовала бортпроводница, которая попросила нарушительницу потушить сигарету.

Однако женщина, вместо того чтобы выполнить просьбу, начала раздеваться и ругать всех вокруг. Россиянку пытались одеть, однако она вырывалась, пытаясь прорваться в кабину пилотов. В то же время пассажирка кричала, что все умрут.

Я знаю, в психушку или тюрьму попаду. Но вообще хочу к пилоту,

– кричала женщина.

Когда стюард начал оттягивать россиянку, она вцепилась ему зубами в плечо. Нарушительницу успокоили лишь с помощью пассажиров бизнес-класса. Пассажирку даже удалось одеть: сначала в лифчик, а затем – в пластмассовые наручники. В них она и провела остаток полета.

В пресс-службе "Аэрофлота" рассказали, что пассажирку привлекли к административной ответственности.

"После посадки в Шереметьево пассажирку передали сотрудникам полиции, после чего она была привлечена к административной ответственности", – говорится в сообщении.

Смотрите видео дебоша россиянки

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Российские пропагандисты ничем не лучше

В своем телеграмм-канале пропагандистка Ольга Скабеева недавно закатила истерику из-за визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. Она также возмущалась британским премьером Риши Сунаком, экс-лидерами Великобритании Борисом Джонсоном и Лиз Трасс и так далее.

К примеру, путинская приспешница опубликовала фото Бориса Джонсона и прокомментировала его: "Джонсонюк также проник на шабаш". В свою очередь, о Лиз Трасс Скабеева написала: "Борец с Путиным (45-дневный премьер) пришла пожать руку Зеленскому".

Кроме этого, закатывает истерики и ее коллега Владимир Соловьев. У него "подгорело" из-за немецких танков, которые должна получить украинская армия. Пропагандист даже начал бросаться на гостя своей передачи – выходца из России, немецкого журналиста и политолога Грегора Шпицена.

Соловьев прибег к угрозам, не называя конкретной фамилии. Однако вероятно, что речь шла именно о немецком министре обороны, причастном к поставкам вооружения в Украину.

Его не интересует узнать, когда на его голову улетят российские ракеты? Он хочет познакомиться с российским гиперзвуковым оружием? Он понимает, что приведет к этому? И приговор вынесем мы,

– истерически угрожал Соловьев.

Российский пропагандист даже решился обозвать нецензурной бранью министра обороны Германии и заверил, что у рядового русского человека оборонное ведомство Германии "вызывает ненависть".