Так, россиянка Анна Хохлова получила золото в номинации Annual Global Healthcare Illustration Awards 2022. Сообщество художников возмущено.

Кстати говоря Путин и Зеленский стали лицами 2022 года по версии The Week: по поводу агрессора есть нюанс

Рисунок называется A Case of Sound Pollution. Он по теме посттравматической реакции украинских беженцев на громкие звуки. Победительница получила денежное вознаграждение в размере 3 тысяч фунтов стерлингов.

Приз победительница, мол, отдаст беженцам

На сайте премии утверждают, что Хохлова поддерживает украинских беженцев и намерена передать приз в благотворительный фонд, который выберут организаторы конкурса.

Украинские художники возмущены. Отмечают, это может быть еще хуже, потому что выберут что-то вроде "Красного Креста". Обращают внимание на абсурдный контекст: "россиянка нарисовала страдания украинских беженцев в Москве".

Я, блин, уже ничему не удивляюсь, но хоть крошка совести должна быть!... Мариуполь. Названия этого города должно хватить, чтобы забыть об их совести как явлении,

– пишут в сети.

Требуют отмены решения

Отмечают, что нужно добиться отмены этого решения. Потому украинские иллюстраторы массово оставляют комментарии в социальных сетях организаторов конкурса.

Всего в конкурсе приняло участие более 2 тысяч кандидатов. В шортлист вошло 50 работ. Жюри возглавил иллюстратор Люка Д'Урбино, сотрудничающий с The New York Times и Hermés.